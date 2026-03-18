76ers Deplasmanda Nuggets'a Yenildi - Son Dakika
76ers Deplasmanda Nuggets'a Yenildi

18.03.2026 11:43
Adem Bona'nın takımı 76ers, Nuggets'a 124-96 kaybederken, play-off'u garantileyen Thunder ise kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a 124-96 yenildi.

Ball Arena'da oynanan karşılaşmada, Adem Bona 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Sezonun 32. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta, MarJon Beauchamp 16 sayı kaydederken, Quentin Grimes ve Trendon Watford 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

76ers'ta Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Kelly Oubre sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi.

Nuggets'ta Christian Braun 22 sayıyla maçın en skorer ismi olarak sezonun 42. galibiyetine katkı sundu.

Cameron Johnson 18, Nikola Jokic ise 8 sayı ve 14 asistle oynadı.

Thunder, play-off'ları garantileyen ilk takım oldu

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Orlando Magic'i 113-108 yenerek NBA play-off'larına katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

Kia Center'da oynanan mücadelede, Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayıyla takımını taşıdı.

Chet Holmgren 20 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken Ajay Mitchell 16 sayı kaydetti.

Magic'de Paolo Banchero 32 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi. Desmond Bane 16, Jalen Suggs 14 ve Tristan da Silva ise 13 sayıyla maçı tamamladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 76ers Deplasmanda Nuggets'a Yenildi - Son Dakika

SON DAKİKA: 76ers Deplasmanda Nuggets'a Yenildi - Son Dakika
