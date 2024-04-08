76ers, Spurs'ü uzatmalarda yendi ve 5. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Spor

76ers, Spurs'ü uzatmalarda yendi ve 5. galibiyetini aldı

NBA'de Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs'ü 133-126 yenerek 5. galibiyetini aldı. Tyrese Maxey'nin kariyer rekoru kırdığı maçta 76ers etkili oldu. Mavericks, Rockets'ı uzatmada mağlup ederken, Warriors Ömer Faruk Yurtseven'in de forma giydiği Jazz'ı geçti.

08.04.2024 11:21  Güncelleme: 11:26
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, iki uzatmaya giden maçta San Antonio Spurs'ü 133-126 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı.

NBA'e 13 maçla devam edildi. Spurs'ü mağlup eden Doğu Konferansı 7'ncisi 76ers'ta kariyer sayı rekoru kıran Tyrese Maxey, 52 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 2 top çalmayla takımının 44. galibiyetinde etkili oldu.

Batı Konferansı son sırasındaki Spurs'te ise Victor Wembanyama'nın 33 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 7 blokluk performansı, sezonun 59. yenilgisini önleyemedi. Ev sahibi Spurs'te milli oyuncu Cedi Osman, mücadelede forma giymedi.

Rockets'ın play-in şansı kalmadı

Dallas Mavericks, uzatmaya giden maçta Houston Rockets'ı 147-136 mağlup etti.

Sezonun 48. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı 5'incisi Mavericks'te Kyrie Irving 48 sayı, 7 ribaunt ve Luka Doncic 37 sayı, 9 ribaunt, 12 asistle oynadı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giymediği konuk takım Rockets'ta Dillon Brooks 29, Fred VanVleet 24 ve Jalen Green 21 sayı kaydetti. Peş peşe 5 olmak üzere 40. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı 11'incisi Rockets'ın play-in şansı kalmadı.

Ömer Faruk Yurtseven'den 8 sayı, 7 ribaunt

Golden State Warriors, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 118-110'luk skorla geçti.

Bu sezon 43. galibiyetini alan Batı Konferansı 10'uncusu Warriors'ta Klay Thompson 32 ve Jonathan Kuminga 21 sayı üretti.

Arka arkaya 12, sezonun 49. yenilgisini yaşayan Jazz'da Johnny Juzang 27 ve Keyonte George 25 sayı attı. Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 8 sayı, 7 ribauntla tamamladı.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers- Cleveland Cavaliers: 120-118

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 147-136 (Uzatmada)

Indiana Pacers- Miami Heat: 117-115

Toronto Raptors- Washington Wizards: 130-122

Phoenix Suns- New Orleans Pelicans: 105-113

Orlando Magic- Chicago Bulls: 113-98

Charlotte Hornets- Oklahoma City Thunder: 118-121

Boston Celtics- Portland Trail Blazers: 124-107

San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 126-133 (Uzatmada)

Milwaukee Bucks- New York Knicks: 109-122

Brooklyn Nets- Sacramento Kings: 77-107

Golden State Warriors-Utah Jazz: 118-110

Los Angeles Lakers- Minnesota Timberwolves: 117-127

Kaynak: AA

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