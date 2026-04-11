8. Akra Gran Fondo Antalya Yarışları Başladı - Son Dakika
8. Akra Gran Fondo Antalya Yarışları Başladı

11.04.2026 23:31
Kemer'de düzenlenen bisiklet yarışında kadınlarda Şeniz Pamuk, erkeklerde Oleg Dereviagin birinci oldu.

"Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" bisiklet yarışlarının 8'incisi Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

AKRA Hotels ana sponsorluğunda, AG Tohum, Fraport TAV Antalya Airport, Corendon Airlines ve Diana Travel'ın desteğiyle düzenlenen etkinlik, yarışlarda ilk kez yer alan ve tırmanış performansının ön plana çıktığı Rapora TAV Antalya Airport etabıyla start aldı.

Kemer Olbia Parkı'ndan başlayan 17,81 kilometrelik etap, Olympos Teleferik'te sona erdi.

Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabında kadınlarda 0: 34: 25.90 dereceyle Şeniz Pamuk birinci, 0: 35: 45.10 ile Aylin Yüce ikinci, 0: 36: 18.73 ile de Rus sporcu Viktoryia Aleksandrova üçüncü oldu.

Erkeklerde ise 0: 27: 59.03'lük dereceyle Oleg Dereviagin birinci, 0: 28: 54.54'lük dereceyle Ömer Faruk Yılmaz ikinci, 0: 29: 13.22'lik dereceyle de Evgenii Arinin ise üçüncülük elde etti.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına uygun düzenlenen organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Kemer Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Programın açılış törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Barut, Fraport TAV Antalya Airport Genel Müdürü Deniz Varol, AG Tohum Genel Müdürü Burak Gönen, BHM Otelcilik Operasyon Direktörü Asım Burak Kıpçak ve AKRA Kemer Hotels Genel Müdürü Emre Bora Baran, AKRA Gran Fondo Antalya Proje Koordinatörü Haluk Özsevim, AKRA Gran Fondo Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney de katıldı.

Organizasyonda yarın 98 kilometrelik AKRA Parkuru ile 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru koşulacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 8. Akra Gran Fondo Antalya Yarışları Başladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 8. Akra Gran Fondo Antalya Yarışları Başladı - Son Dakika
