Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'nin bir spor kenti olduğunu belirterek, "Bu turnuvanın çocuklarımızın zeka gelişimi açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. 8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından başlıyor." dedi.

Tarihi Aya Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda 26 Haziran Pazar gününe kadar sürecek turnuvada Türkiye 'nin yanı sıra Türkmenistan , Azerbaycan , Sırbistan , İspanya , Irak , İran , Ürdün , Kazakistan , Lübnan , İngiltere, Kanada , Ukrayna , Suriye , Özbekistan , Bulgaristan ve Rusya 'dan sporcular katılıyor.

Kaynak: AA

Rusya, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika

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