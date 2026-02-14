8\'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig\'e geliyor

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeledeyi Erzurumspor, 7-0'lık skorla kazandı.

ERZURUMSPOR GOL OLDU YAĞDI

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Murat Cem Akpınar, 37. dakikada Adem Eren Kabak, 51. dakikada penaltıdan Eren Tozlu, 80. ve 90. dakikada Cheikne Sylla, 86. dakikada Martin Rodriguez ve 88. dakikada İlkan Sever kaydetti.

8'DE 8 YAPIP LİDERLİĞE OTURDU

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 8 maçta sekizinci galibiyetini alan Erzurumspor FK, puanını 51 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Adana Demirspor ise -40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.