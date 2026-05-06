8. Karababa Zirve Şenliği Coşkuyla Tamamlandı
06.05.2026 09:41
Denizli'de 500 doğasever, zorlu hava koşullarında 8. Karababa Zirve Şenliği'nde bir araya geldi.

Denizli'de doğa ve macera tutkunlarını bir araya getiren geleneksel 8. Karababa Zirve Şenliği, Karcı-Ornaz Vadisinde geniş bir katılımla tamamlandı. Bu yıl kar yağışı altında gerçekleşen yürüyüşte, 500 doğasever dağların zirvesine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıktı.

Denizli'de geleneksel hale gelen 8. Karababa Zirve Şenliği, 500 doğaseveri Ornaz Vadisinde buluşturdu. 2 gün süren etkinliğin ilk gününde Ornaz Vadisi'nde kayıt işlemleriyle başlayan şenlik, gün boyu süren eğlence ve rekabet dolu etkinliklere sahne oldu. Kros yarışmasından halat çekmeye, halk oyunlarından kamp ateşine kadar pek çok renkli etkinlik gerçekleştirildi. Şenliğin ikinci gününde ise 500 kişilik katılımcı grubu ikiye ayrılarak doğayla iç içe bir deneyim yaşadı. Tecrübeli katılımcılardan oluşan ekip, sabahın erken saatlerinde başlayıp yaklaşık 17 kilometre süren zorlu bir tırmanışla 8. Karababa zirvesine ulaştı. Kolay rotayı tercih eden ekip ise 12 kilometre boyunca şelaleler ve yaylaları keşfetme imkanı buldu.

Doğanın çağrısı ve ekip ruhu

Bu yıl sekizincisi düzenlenen şenlik, katılımcılara doğa sevgisini, ekip ruhunu ve dağcılık kültürünü aşılamayı başardı. 500 kişilik büyük bir aile olmanın gururuyla şenlik başarıyla tamamlanırken, katılımcıların enerjisi zorlu hava şartlarına rağmen bir an olsun düşmedi.

Doğa sporlarının gelişimine ve ekoturizme katkı sağlayan bu tür organizasyonların, önümüzdeki dönemde de bölgenin potansiyelini tanıtmak için devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Doğa, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
