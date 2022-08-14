Konya'da şaşkına uğratan anlar! İslami Dayanışma Oyunları'nda bir yarışmacı haç çıkardı

Konya'da gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları 5 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile başladı. Binlerce sporcunun katıldığı programda yaşanan ilginç bir an ise sosyal medyada gündem oldu.

KUTSAL HAÇ İŞARETİ YAPTI

Yarışların 5. gününde meydana gelen olayda, bir atletin koşu öncesi kutsal haç işareti yaptığı görüldü. Sosyal medyada ses getiren video kullanıcılar tarafından hayretle karşılandı.

Görüntülere gelen tepkilerden bazıları şu şekilde;

DİNİ İNANIŞA ENGEL BİR MADDE BULUNMUYOR

Öte yandan 56 Müslüman ülkenin katılımı ile gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları programında sporcular için herhangi bir dini şartın bulunmadığı bilgisi edinildi.