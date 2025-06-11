Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy, geleneksel şenlik ve turnuvalarına bu yıl da büyük bir ilgiyle ev sahipliği yaptı. Merhum Mustafa Yılmayan anısına düzenlenen 9. Geleneksel Başköyspor Şenlikleri, yaklaşık 500 kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlikler, Başköy çayır alanında çocukların kendi aralarında yaptığı maçlarla başladı. Etkinliğe ulusal ney kaval sanatçısı Halil Altıntaş, Ahmet Altınbay'ın davulu eşliğinde performansıyla büyük beğeni topladı. Merhum Mustafa Yılmayan ruhuna duaların okunduğu ve ikramların yapıldığı şenliklere, Kurucu Başkan Mustafa Altınbay (Dede), Tavşanlı Kahveciler Odası Başkanı Tahir Akcan, Tavşanlı Pazarcılar Odası Başkanı Rıdvan Altay ve çok sayıda misafir katıldı. Yurtdışında yaşayan gurbetçilerin ilgisi de dikkat çekiciydi.

Kıran kırana geçen futbol müsabakaları izleyicilere seyir zevki yüksek anlar yaşattı. Günün sonunda düzenlenen minikler penaltı turnuvasında Mikail Çayır şampiyon olurken, ikinciliği M. Emre Öz, üçüncülüğü Metehan Altay ve dördüncülüğü Yiğit Kaan Ergül kazandı.

Etkinliklerin ikinci etabı, gece Başköy Şehit J. Er Abdurrahman Altınbay halı sahasında devam etti. Başköylü Ahmet Özer'in muhteşem sazı eşliğinde konuklar doyasıya eğlendi. Çekilişler ve sürpriz gösteriler geceye ayrı bir renk katarken, belge takdim töreniyle coşku doruğa ulaştı. Başköy'ün bu geleneksel şenlikleri, birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini sergiledi. Başköyspor Kulüp Başkanı Celalettin Altay, şenliklere katılan herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. - KÜTAHYA