9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu başladı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu, 123 sporcunun katılımıyla start aldı.

Manavgat Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu, Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneğinin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, "Manavgat küllerinden doğuyor" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan organizasyona, yerli ve yabancı 123 sporcu katılıyor.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan yarışların startını, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut verdi.

Ulusal kategorilerde yarışan sporcular 82 kilometre, uluslararası kategoride yarışan elit erkekler 99 kilometre, elit kadınlar ise 82 kilometrelik parkurlarda mücadele ediyor.

Federasyon başkanı Müftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manavgat'ta 2006 yılında başlanılan Dağ Bisiklet Maratonun bu yıl 9'uncusunu düzenlediklerini söyledi.

Salgın döneminde bisiklet sporunun önemli bir ivme kazandığını ifade eden Müftüoğlu, "Dünyada fabrikalar bisiklet yetiştiremiyorlar. Sektörde çok önemli atılımlar oldu. E-bike denilen yeni bisiklet modeli ortaya çıktı. Bu bisiklette insanlar sıraya girmeye başladı. Salgın süreci, bisikletin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Bisiklet sporu adına çok önemli gelişmeler yaşıyoruz." diye konuştu.

Gelecek hafta başlayacak 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun "doğa ve tarih" mottosuyla bu yıl Ege ve Çanakkale'den geçeceğini hatırlatan Müftüoğlu, şunları ifade etti:

"Yarışan katılan sporcular ülkemizin önemli büyük projelerinden olan ve hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçip, dünyaya köprümüzün tanıtımını sağlayacaklar. Bu köprüyü ülkemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herekse çok teşekkür ediyorum."

Belediye başkanı Sözen ise yaşanan salgın ve orman yangınların ardından bu tür etkinlikler düzenlenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.