9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu

İtalyan teknik adamla son haftalara 9 puan önde giren Ajax son beş haftada şampiyonluğu PEV Eindhoven'a kaptırdı. Son beş haftada sadece bir galibiyet alabilen Amsterdam ekibi ligi bir puanla ikinci sırada tamamladı.

9 PUAN ÖNDEYKEN ŞAMPİYONLUĞU VERDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Farioli Ajax'a bir yıl önce OGC Nice'den katıldı ve 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Farioli ile birlikte yardımcı antrenörler Daniele Cavalletto ve Felipe Sanchez Mateos'un yanı sıra kaleci antrenörü Jarkko Tuomisto da teknik kadrodan ayrılacak" ifadelerine yer verildi.

FARIOLI'DEN AÇIKLAMA

Genç teknik adam da kulübün resmi internet sitesine, "Ajax'taki yolculuğum neredeyse bir yıl önce, Ajax'ı ait olduğu yere geri getirmek amacıyla De Toekomst'ta başladı. Ve Johan Cruijff ArenA'da, Ajax'ı nihayet Avrupa futbolunun en büyük sahnesi olan Şampiyonlar Ligi'ne geri getirerek sona erdi. Tüm Ajax camiasına yeni bir enerji getirmek, kulüple her düzeyde olumlu bir çalışma ve düşünce tarzını paylaşmak istedik.

Ajax'ın 1998'den bu yana Hollandalı olmayan ilk teknik direktörü ve kulübün ilk İtalyan teknik direktörü olmak mutlak bir ayrıcalıktı: ekibimle birlikte bu büyük zorluğu saygı, sorumluluk, tutku ve başarma kararlılığıyla kucakladık. Tüm sezon boyunca Ajax taraftarlarından gördüğümüz saygı ve desteği kazanmak benim ve ekibim için çok şey ifade ediyordu. İnanılmaz ve unutulmaz anları hep birlikte yaşadık: inancımızı, mücadele ruhumuzu ve gururumuzu paylaştığımız, sonunda hedefimize ulaştığımız, misyonumuzu tamamladığımız eşsiz, yoğun ve duygusal bir sezon.

Yönetim ve ben Ajax'ın geleceği için aynı hedeflere sahibiz, ancak bu hedeflere ulaşmak için nasıl çalışmamız ve faaliyet göstermemiz gerektiği konusunda farklı vizyonlarımız ve zaman çerçevelerimiz var. Projenin ilke ve temellerindeki bu farklılıklar göz önüne alındığında, yollarımızı ayırmak için en uygun zamanın bu olduğunu kalbimin derinliklerinde hissediyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

SON HAFTALARA ÖNDE GİRMİŞTİ

Daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Fransa ekibi Nice'te görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax ile anlaşmıştı. Eredivisie'de son 5 haftaya PSV'nin 9 puan önünde lider giren Ajax, üst üste 4 maçta yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.