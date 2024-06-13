9. Uluslararası Edirne Maratonu Selimiye Meydanı'nda Başlayacak - Son Dakika
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9. Uluslararası Edirne Maratonu Selimiye Meydanı'nda Başlayacak

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun başlangıç ve bitiş noktasının Selimiye Meydanı olacağını açıkladı. Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik alanında başlangıç ve bitiş noktası, ödül töreni alanı ve malzeme dağıtımı yapılacak. Maratona 1000 atletin katılması bekleniyor.

13.06.2024 12:43
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Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun başlangıç ve bitiş noktasının Selimiye Meydanı olacağını söyledi.

Selimiye Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Akdağ, Edirne ve Türkiye'ye yakışır bir organizasyon düzenlemek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Akdağ, Selimiye Meydanı'ndaki düzenleme çalışmaları nedeniyle son 2 yılda maratonun başlangıç ve bitiş noktasının Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'ndan yapıldığını hatırlattı.

Selimiye Meydanı'nda güzel bir etkinlik alanı kurulacağını anlatan Akdağ, "Bu yıl yine Edirne'nin sembolü Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin gölgesinde etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Başlangıç ve bitiş noktası, ödül töreni alanı, sporculara malzeme dağıtımının yapılacağı etkinlik alanı Selimiye Meydanı olmuştur." dedi.

Maraton için kayıtların sürdüğünü, organizasyonda 1000 atletin koşmasını beklediklerini dile getiren Akdağ, "Selimiye'den başlayacak maratonda atletler tarihi köprüleri geçip Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki sembolik dönüşün ardından yine aynı güzergahı takip edip Selimiye Meydanı'nda yarışı tamamlayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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