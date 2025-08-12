90\'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'sine büyük şok

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. tur maçında Wrexham ile karşı karşıya geldi. Stok Cae Ras'ta oynanan maçın normal süresi 3-3 berabere bitti.

HULL CITY'E 90'DA BÜYÜK ŞOK

Karşılaşmanın 31. dakikasında Wrexham, Elliott Lee ile 1-0 öne geçti. Hull City, bu gole 36. dakikada Oliver McBurnie ile karşılık verdi. İkinci yarıda baskısını artıran Hull City, 70'te Joel Ndala ile 2-1, 81. dakikada da Matty Crooks'un golleriyle 3-1 öne geçti. Karşılaşmanın uzatma anlarında Wrexham'dan müthiş bir geri dönüş geldi. 90+1'de sahneye çıkan Ollie Palmer, farkı bire indirmesinin hemen ardından 90+2'de de sahneye çıkarak maça dengeyi getirdi.

PENALTILARDA GÜLEN WREXHAM

90 dakikanın 3-3 sona ermesiyle birlikte maçta direkt penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kuran Wrexham, Hull City'i elemeyi başardı.