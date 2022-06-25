96. Gazi Koşusu'nun resepsiyonu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

96. Gazi Koşusu'nun resepsiyonu yapıldı

25.06.2022 21:15

At yarışlarında yarın yapılacak 96. Gazi Koşusu öncesi resepsiyon gerçekleştirildi.

At yarışlarında yarın yapılacak 96. Gazi Koşusu öncesi resepsiyon gerçekleştirildi.

Kuruçeşme'deki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Adalı, güzel bir gece olduğunu belirterek, "Yarın 'Atçılığın bayramı' diye tabir ettiğimiz bir gün. Tüm atçıların tek hayali, bu kupaya sahip olmak, bu koşuyu kazanmak. Herkese başarılar diliyorum. At sahiplerinin, ilgililerin ellerine sağlık. İnşallah yarın hep beraber kazasız, belasız, çok güzel bir yarış seyrederiz." dedi.

Başkan Adalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yarışseverlerin yarın kısıtlama olmadan Veliefendi Hipodromu'nda yerlerini alabileceklerini aktararak, "Çok büyük bir talep var. İnşallah yarın Veliefendi Hipodromu'na sığmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya, bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 at katılacak.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarış, yarın saat 17.15'te başlayacak.

YORUMLAR
500
96. Gazi Koşusu'nun basın toplantısı düzenlendi 96. Gazi Koşusu'nun basın toplantısı düzenlendi 96. Gazi Koşusu'nda heyecan yarın 96. Gazi Koşusu'nda heyecan yarın
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 96. Gazi Koşusu'nun resepsiyonu yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 23:48:17. #1.12#
SON DAKİKA: 96. Gazi Koşusu'nun resepsiyonu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement