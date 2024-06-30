Spor

- 98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı

İSTANBUL - Bu yıl 98.'si düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu'nu Emrah Agun'un sahibi olduğu Dragon Flame, jokey Akın Sözen ile kazandı.

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 98. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Koşuları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Ebubekir Gizligider, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, davetliler, at sahipleri ve 50 bin yarışsever izledi.

98. kez düzenlenen, 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğinde 2.28.36'lık derecesiyle Dragon Flame safkanı kazandı. Türk spor tarihinin hiç durmadan devam eden tek organizasyonunda Akın Sözen ilk şampiyonluğunu yaşadı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yerlerini alan binlerce vatandaş, yarışta heyecan dolu anlara şahitlik etti.

Kazanan atın sahibi Emrah Agun, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 20 milyon 967 bin TL kazanacak.