98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı

Bu yıl 98.'si düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu'nu Emrah Agun'un sahibi olduğu Dragon Flame, jokey Akın Sözen ile kazandı. Türk spor tarihinin hiç durmadan devam eden tek organizasyonunda Akın Sözen ilk şampiyonluğunu yaşadı.

30.06.2024 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı

İSTANBUL - Bu yıl 98.'si düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu'nu Emrah Agun'un sahibi olduğu Dragon Flame, jokey Akın Sözen ile kazandı.

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 98. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Koşuları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Ebubekir Gizligider, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, davetliler, at sahipleri ve 50 bin yarışsever izledi.

98. kez düzenlenen, 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğinde 2.28.36'lık derecesiyle Dragon Flame safkanı kazandı. Türk spor tarihinin hiç durmadan devam eden tek organizasyonunda Akın Sözen ilk şampiyonluğunu yaşadı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yerlerini alan binlerce vatandaş, yarışta heyecan dolu anlara şahitlik etti.

Kazanan atın sahibi Emrah Agun, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 20 milyon 967 bin TL kazanacak.

Kaynak: İHA

Gazi Koşusu, Emrah, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:24:04. #1.11#
SON DAKİKA: 98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement