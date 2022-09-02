Başkan Uz; "Taraftara verebileceğimiz en güzel hediye 3 puan" - Son Dakika
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Başkan Uz; "Taraftara verebileceğimiz en güzel hediye 3 puan"

02.09.2022 10:52
Başkan Uz; "Taraftara verebileceğimiz en güzel hediye 3 puan"

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, B.Bandırmaspor maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, taraftarları her zaman olduğu gibi destek vermeye çağırdı.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, B.Bandırmaspor maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, taraftarları her zaman olduğu gibi destek vermeye çağırdı.

Spor Toto 1.Ligin 4.haftasında 4 Eylül Pazar günü B.Bandırmaspor'u ağırlayacak olan A. Denizlispor, hazırlıklarını günde tek idmanla sürdürüyor. Ligin ilk 3 haftasından sadece bir puanla ayrıldıklarını ifade eden A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Sakat oyuncularımızın çokluğu sebebiyle lige istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Ancak daha ligin başındayız. Yaşadığımız puan kayıplarını telafi edeceğiz. Biz hocamız ve takımımıza her zaman güveniyoruz" dedi.

"18 yaş altındaki taraftarlarımız için bilet fiyatlarında ciddi bir oranda indirime gittik"

Pazar günü oynayacakları B.Bandırmaspor maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istediklerini kaydeden Mehmet Uz, "Taraftarlarımızdan tribünleri doldurarak bugüne kadar verdikleri desteği sürdürmelerini istiyoruz. İmkanları zorlayarak 18 yaş altındaki taraftarlarımız için bilet fiyatlarında ciddi bir oranda indirime gittik. Taraftarlarımızın fedakarlıklarına biz de elimizden geldiğince karşılık vermek için uğraşıyoruz. Onlara vereceğimiz en güzel hediyenin de 3 puan olduğunu biliyoruz. İnşallah Pazar günü tribündeki destek ve saha içindeki mücadelemizle bunu başaracağız" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizlispor, Mehmet Uz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Uz; 'Taraftara verebileceğimiz en güzel hediye 3 puan' - Son Dakika

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