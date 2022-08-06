Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 13 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda ligin ilk maçına çıkacak olan Denizlispor, Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisinde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde antrenmanlarını devam ettiren Denizlispor, ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizlispor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Denizlispor'da Eyüpspor mesaisi sürüyor - Son Dakika

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