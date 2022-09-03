Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında A. Denizlispor evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. 3 puan parolasıyla tüm hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlı ekip, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde çalışmalarını da hızlandırmış durumda. Çekişmeli geçecek mücadele öncesi Denizlispor'da eksikler ise can sıkıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alarak 1 puanı bulunan Horoz, önemli oyuncularından Djedje ve Hakan Çinemre'den sakat olduklarından dolayı müsabakada yararlanamayacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Hakan Çinemre, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Denizlispor'da 2 eksik - Son Dakika

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