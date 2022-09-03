Denizlispor'da 2 eksik - Son Dakika
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Denizlispor'da 2 eksik

03.09.2022 13:39
Denizlispor'da 2 eksik

A. Denizlispor, evinde ağırlayacağı Bandırmaspor maçında sakat olan Djedje ve Hakan Çinemre'den yararlanamayacak.

A. Denizlispor, evinde ağırlayacağı Bandırmaspor maçında sakat olan Djedje ve Hakan Çinemre'den yararlanamayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında A. Denizlispor evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. 3 puan parolasıyla tüm hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlı ekip, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde çalışmalarını da hızlandırmış durumda. Çekişmeli geçecek mücadele öncesi Denizlispor'da eksikler ise can sıkıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alarak 1 puanı bulunan Horoz, önemli oyuncularından Djedje ve Hakan Çinemre'den sakat olduklarından dolayı müsabakada yararlanamayacak. - DENİZLİ

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Denizlispor galibiyet istiyor Denizlispor galibiyet istiyor A. Denizlispor Başkanı Uz, kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağazaları ziyaret etti A. Denizlispor Başkanı Uz, kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağazaları ziyaret etti
Kaynak: İHA

Hakan Çinemre, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da 2 eksik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'da 2 eksik - Son Dakika
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