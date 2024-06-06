A Kadın Milli Takımı Kamp Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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A Kadın Milli Takımı Kamp Çalışmalarına Başladı

A Kadın Milli Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık amacıyla İstanbul'da kamp çalışmalarına başladı. Başantrenör Ekrem Memnun, kampta oyuncuları görmek ve milli maç tecrübesi kazandırmak istediklerini belirtti. Milliler, Sırbistan, İspanya ve Çin ile hazırlık maçları yapacak ve kampı sakatlıksız bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

06.06.2024 18:09
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A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun, İstanbul'da başladıkları kamp çalışmalarında yaptığı açıklamada, "Umarım bu kampı amaçladığımız ve istediğimiz şeylere ulaşarak, sakatlıksız bir şekilde bitiririz" dedi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Kadın Milli Takımının İstanbul'da başladığı kamp çalışmalarında A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun ile oyunculardan Gökşen Fitik ve Sinem Ataş açıklamalarda bulundu.

Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren milliler, 10 Haziran'da ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'a gidecek. Ay-yıldızlılar, 14-19 Haziran'da İstanbul'da hazırlıklarını sürdürecek. A Kadın Milli Takımı, son olarak 20-23 Haziran tarihlerinde İspanya'da turnuvaya katılarak kamp dönemini noktalayacak.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, Slovakya ve İzlanda'yı mağlup ederek 2'de 2 yapmıştı. A Kadın Milli Takımı 7 Kasım'da evinde Romanya ve 10 Kasım'da deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki son maçlarında 6 Şubat 2025'te İzlanda'yı konuk edecek. 9 Şubat 2025'te ise Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.

Ekrem Memnun: "Umarım bu kampı istediğimiz şeylere ulaşarak bitiririz"

Kampta esas amaçlarının oyuncuları görmek ve milli maç tecrübesi kazandırmak olduğunu belirten Başantrenör Ekrem Memnun, "Bu yaz resmi bir maçımız yok. Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek, çok şans veremediğimiz oyuncuları görmek ve ileride kadroda görmek istediğimiz oyuncuları tanımak için bir kamp organize ettik. 4 tane hazırlık maçımız olacak. Olimpiyatlara hazırlanan, en ciddi Sırbistan kadrosu ile karşı karşıya geleceğiz. Ondan sonra, son Avrupa Şampiyonası finalisti İspanya ve son Dünya Kupası finalisti Çin ile oynayacağız. Bizim amacımız oyuncu arkadaşları tanımak, Milli Takım kültürünü öğretmek. Bu maçlarda oyunumuzu oturtarak bazı arkadaşlara milli maç tecrübesi kazandırmak istiyoruz. Umarım bu kampı amaçladığımız ve istediğimiz şeylere ulaşarak, sakatlıksız bir şekilde bitiririz" diye konuştu.

Gökşen Fitik: "İyi bir kamp geçirmeye geldik"

Kampı verimli bir şekilde tamamlamak için çalıştıklarını söyleyen milli oyuncu Gökşen Fitik, "Buraya iyi bir kamp geçirmeye geldik. Önümüzde FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri var. Oraya da en hazır şekilde gidip, galibiyetle bitirmek istiyoruz. Buradaki dönemimizi de, hazırlık maçlarımızı da en verimli şekilde geçirip, Eleme maçlarına hazır olarak gitmek istiyoruz. Onun doğrultusunda hazırlıklarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Sinem Ataş: "Kampı iyi noktalamak istiyoruz"

Takım olarak birbirlerine daha iyi adapte olmak için kampta çok çalıştıklarını ifade eden milli basketbolcu Sinem Ataş ise, "Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Genç ve potansiyelli bir kadroyla yaz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İyi çalışıyoruz ve kendimizi deneme fırsatı buluyoruz. Aramızda yeni arkadaşlarımız da var. FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin Kasım ayı penceresinde oynayacağımız maçlarda bir arada olacağımız için birbirimize daha iyi adapte olmaya çalışıyoruz. Kampı iyi noktalamak istiyoruz. Hazırlık maçlarımızda çok iyi takımlarla karşılaşacağız ve bu maçlarda mücadele edip kampı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Kadın Milli Takımı Kamp Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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