A Millî Kadın Hentbol Takımı Mağlup Oldu

08.04.2026 22:20
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Euro Cup'ta Macaristan'a 42-23 yenilerek kötü serisini sürdürdü.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Aksaray'da oynanan Euro Cup maçında Macaristan'a 42-23 mağlup oldu.

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Euro Cup kapsamında oynanan 5. maçta Aksaray'da Macaristan ile karşı karşıya geldi. Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanan mücadelede milliler, güçlü rakibine 42-23 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Macaristan, ilk yarıyı 22-14 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, farkı açarak sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Türkiye, gruptaki 5. maçından da mağlubiyetle ayrılarak kötü serisini sürdürdü. A Milli Kadın Hentbol Takımı, grubun ilk maçında da Macaristan'a 43-30 mağlup olmuştu. Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Aksaraylı sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Müsabakayı Aksaray Valisi Murat Duru ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi de protokol tribününden takip etti. Karşılaşma sonrası Vali Murat Duru, maçın oyuncusu seçilen Macaristan Milli Takımı'nın 42 numaralı oyuncusu Katrin Kilta Klujber'e çiçek ve forma verdi.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, "Aslında açık skorda görüldüğü gibi çok istediğimizi yapamadık. 43 gol yemek kötü bir defans anlamına geliyor. Sadece 23 gol atabilmek atakta da istediklerimizi yapamadığımız anlamına geliyor. Ama çalışacağız, gelişeceğiz, elimizden gelenin en iyisini sahaya koyacağız. Çok mükemmel bir atmosfer vardı. Türkiye'de oynadığımız her maçta olduğu gibi Aksaray da çok iyiydi. Özür diliyoruz onlara güzel bir hentbol gösteremediğimiz için. Başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Önümüzdeki pazar da sıkı bir maç oynayacağız. Danimarka ile oynayacağız. Tabii ki ne ile karşılaşacağımızı biliyoruz ama şunun bilinmesini istiyorum ki oraya sadece zaman kaybetmek için gitmiyoruz. Hentbolumuzu geliştirmek adına kendimize neler katabilirsek bunu almak için gideceğiz" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

