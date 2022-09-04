Şampiyonadaki ilk iki maçında Karadağ ve Bulgaristan'ı mağlup eden A Milli Takım , TSİ 20.00'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın oynanacağı Tiflis Arena'da başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milliler daha çok savunmaya yönelik çalışmalar yaptı.

Kaynak: AA

basketbol, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Basketbol Takımı, Gürcistan maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.