A Milli Basketbol Takımı, Gürcistan maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı, Gürcistan maçı hazırlıklarını tamamladı

04.09.2022 11:20
A Milli Basketbol Takımı, Gürcistan maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda bugün Gürcistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda bugün Gürcistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Tiflis Arena'da başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milliler daha çok savunmaya yönelik çalışmalar yaptı.

Geçirdiği bel spazmı nedeniyle dün oynanan Bulgaristan maçında forma giyemeyen Furkan Korkmaz da antrenmanda yer aldı.

Şampiyonadaki ilk iki maçında Karadağ ve Bulgaristan'ı mağlup eden A Milli Takım, TSİ 20.00'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı, Gürcistan maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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