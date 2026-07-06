A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası'na İkinci Turdan Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası'na İkinci Turdan Başlıyor

06.07.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Elemeleri'ni lider tamamlayarak ikinci tura yükseldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nu 6 galibiyetle lider tamamladı.

Milliler, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre ile mücadele etti.

Sahasında ve deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan Türkiye, namağlup ve lider olarak ikinci tura yükseldi.

İkinci tur mücadelesi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci turunda J Grubu'nda mücadele edecek.

J Grubu'nda C ile D gruplarını ilk 3'te tamamlayan toplam 6 takım, Dünya Kupası vizesini almaya çalışacak.

Grupta Türkiye, İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya yer aldı.

Milliler, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda İtalya, Litvanya ve İzlanda ile toplam 6 maça çıkacak.

24 Ağustos-1 Eylül, 23 Kasım-1 Aralık ve 22 Şubat-2 Mart 2027'de oynanacak müsabakalar sonunda ilk 3'te yer alan ekipler, Dünya Kupası bileti alacak.

Türkiye, ikinci tur aşamasına lider başlayacak.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası'na İkinci Turdan Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı

22:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
21:24
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
21:22
Rodri’nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 22:38:18. #.0.2#
SON DAKİKA: A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası'na İkinci Turdan Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.