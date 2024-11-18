A Milli Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
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Spor

A Milli Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Macaristan'a karşı antrenmana başladı.

18.11.2024 23:47
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2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan'la karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenman başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmada savunma ve hücum organizasyonları çalışan oyuncular, aynı zamanda taktik idman yaptı.

A Milli Basketbol Takımı, yarın Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı - Son Dakika

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