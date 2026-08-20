A Milli Basketbol Takımı Hırvatistan ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı Hırvatistan ile Karşılaşıyor

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da Hırvatistan ile Süper Kupa maçında karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı takımın Hamburg'daki Barclays Arena'da oynayacağı müsabaka TSİ 18.45'te başlayacak. Karşılaşma HT Spor ve S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Turnuvanın diğer maçında TSİ 21.30'da Almanya ile Çekya karşı karşıya gelecek.

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda mücadele edecek ve bu kapsamda Almanya'daki özel turnuvaya katılan millilerin organizasyondaki maç programı TSİ şu şekilde:

Yarın:

18.45 Türkiye-Hırvatistan

21.30 Almanya-Çekya

Organizasyonda ilk günün galipleri, 22 Ağustos Cumartesi günü ise kupayı kazanmak için finalde mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise üçüncülük maçına çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı Hırvatistan ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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