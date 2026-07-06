A Milli Basketbol Takımı, İsviçre'yi Yendi - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı, İsviçre'yi Yendi

06.07.2026 23:01
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Milli takım C Grubu'nu namağlup tamamlayarak 2027 Dünya Kupası'na ilk turdan yükseldi.

(İSTANBUL) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Grupta ikinci tura lider yükselmeyi daha önce garantileyen milliler, elemelerin ilk turunu 6'da 6 yaparak tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında İsviçre'yi 95-72 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye; Şehmus Hazer, Malachi Flynn, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Adem Bona ilk 5'iyle başladı. İsviçre ise Schumacher, Fofana, Martin, Mbala ve Rocak ilk 5'iyle sahaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Ercan Osmani'nin yanı sıra Emre Melih Tunca, Yiğit Onan, Tarık Biberovic ve Yiğit Arslan kadroda yer almadı.

Karşılaşmaya karşılıklı basketlerle başlanırken, A Milli Takım ilk periyodu 22-19 önde tamamladı. İkinci periyotta Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in pota altındaki etkili oyunuyla farkı açan milliler, soyunma odasına 47-41 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Malachi Flynn ve Adem Bona'nın skorer oyunuyla kontrolü tamamen ele alan Türkiye, farkı 24 sayıya kadar çıkardı. A Milli Takım, son periyoda 76-52 önde girdi.

Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, sahadan 95-72 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, grubu 6 galibiyetle namağlup tamamladı. Milliler, gruptaki 4'üncü maçının ardından ikinci tura yükselmeyi, 5'inci galibiyetinden sonra ise liderliği garantilemişti. İsviçre ise C Grubu'nu 6 mağlubiyetle son sırada bitirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı, İsviçre'yi Yendi - Son Dakika

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