Melih Mahmutoğlu: "Seyircimizle birlikte daha coşkulu oynuyoruz" - Son Dakika
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Melih Mahmutoğlu: "Seyircimizle birlikte daha coşkulu oynuyoruz"

23.08.2022 13:14
Melih Mahmutoğlu: "Seyircimizle birlikte daha coşkulu oynuyoruz"

A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu; Letonya ve Sırbistan karşılaşmaları öncesinde konuştu.

A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu; Letonya ve Sırbistan karşılaşmaları öncesinde konuştu. Mahmutoğlu bu 2 maçı kazanarak Avrupa Şampiyonası'na moralli gitmek istediklerini ifade etti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Milli Takımı'nda Kaptan Melih Mahmutoğlu, Letonya ve Sırbistan karşılaşmaları öncesinde açıklamalarda bulundu. İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek sözlerine başlayan deneyimli oyuncu, "Bormio'yla başlayan kamp ve sonrasında hazırlık maçları bizim için iyi geçti diyebilirim. Önümüzde önemli, değerli ve zor olan maçlar var. Tüm takımın tekrardan kaynaşma ve Ergin abinin neler istediğini daha iyi anlama konusunda çok verimli geçti. Son maçta Yiğitcan sakatlandı ama o da iyi durumda. Artık çok fazla vakit kalmadı. Letonya maçı çok zorlu geçecek, ardından Sırbistan maçı var. İkisi de çok zor maçlar olacak. Ama iki maçı da kazanacak güçteyiz. Letonya kaliteli oyunculara sahip. Ama kazanacak güçteyiz. En iyi şekilde oynayıp inşallah galibiyetle döneriz. Ardından pazar günü Sırbistan mücadelesi olacak. Kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Seyircimize de bir davette bulunmak istiyoruz. Taraftarımızla her zaman çok daha iyi oynayan, çok daha doğruları yapan, savaşan bir takımız. Pazar günü de aynı şekilde iyi oynayarak galibiyete ulaşırız. Bu 2 maç bizi Avrupa Şampiyonası'na daha moralli götürecektir. Burada da gruptan çıkıp inşallah Berlin'de finallere kalırız. Birbirini seven bir ekip var. İnşallah önce bu 2 maç ardından da Avrupa Şampiyonası hayırlı olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Melih Mahmutoğlu, Sırbistan, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melih Mahmutoğlu: 'Seyircimizle birlikte daha coşkulu oynuyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melih Mahmutoğlu: "Seyircimizle birlikte daha coşkulu oynuyoruz" - Son Dakika
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