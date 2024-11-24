A Milli Basketbol Takımı Macaristan'la Yarışıyor - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı Macaristan'la Yarışıyor

Ergin Ataman, Macaristan'ı yenerek 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini vurguladı.

24.11.2024 23:16
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın Macaristan'ı yenerek şampiyonaya katılmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Macaristan'ın Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da son antrenmanını gerçekleştiren ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Macaristan karşısında ilk maçta çok iyi basketbol oynadıklarını aktaran Ataman, " İstanbul'da çok büyük bir öz güvenle oynadık. Kalite farkını net bir şekilde sahaya yansıttık. Deplasmanda oynanan maçlar zorlu ve tehlikeli maçlar. Küçük bir salonda oynayacağız. Bizim alışık olmadığımız tarzda bir salon. Bir baskı oluşacak ve genelde ilk maçı farklı kaybeden takımlar kendi sahalarında çok agresif oynar. Fazla top kaybı yapmadan oynamalıyız. Avrupa Şampiyonası'na katılmak için artık bir galibiyete ihtiyacımız var. Kalan üç maçta ilki yarın ve biz kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tek konsantrasyonlarının yarınki maçı kazanmak olduğunu vurgulayan Ataman, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük hedeflerimiz var. Ama bunu biraz bekleyelim. Önce bir şampiyona biletini alalım. İnşallah yarın kazanacağız. Avrupa Şampiyonası'nda da çok iyi bir kadro olacağını düşünüyorum. Onuralp ve Ömer Faruk, Avrupa'da oynayan oyuncularımız. Büyük fedakarlıkta bulunuyorlar. İkisinin de takıma katılması bizim için iyi. Şunu gördük ki artık oyuncularımız milli takımda oynamaktan keyif alıyorlar. Bunun zaten böyle olması lazım. Ay-yıldızlı bayrak altında olmak hepimiz için bir gurur. Her şeyin ötesinde. Onun için de onlara ben teşekkür ediyorum."

Milli basketbolcuların görüşleri

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, ay-yıldızlı formayı tekrar giyeceği için mutluluğunu dile getirdi.

Macaristan maçının önemine dikkati çeken Onuralp, "Ay-yıldızlı formayı girerek sahada olmak nerede olursa olsun çok değerli. Yarın oynayacağımız maçı da kazanıp Avrupa Şampiyonası'ndaki yerimizi almak istiyoruz." dedi.

Milli basketbolu Ömer Faruk Yurtseven ise "Yarınki maça hazırız. Kazanıp Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum. Bir galibiyete ihtiyacımız var Avrupa Şampiyonası için. Herkes ciddiyetinin farkında. O yüzden hazır olarak çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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