A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya'ya 72-69 yenildi - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya'ya 72-69 yenildi

07.09.2022 16:39
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya'ya 72-69 yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69'luk skorla mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69'luk skorla mağlup oldu. Bu sonuçla milliler, 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tiflis Arena'da karşılaştığı İspanya'ya 72-69'luk skorla yenildi. Milliler, bu sonuçla 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle grup ikincisi olarak son 16 turuna çıktı.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 38-34 geride tamamladı. A Milli Takımda Cedi Osman 20, Furkan Korkmaz 16 ve Alperen Şengün 14 sayıyla katkı verdi. İspanya'da ise Willy Hernangomez 15 sayıyla oynadı.

Maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. - İSTANBUL

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A Milli Erkek Basketbol Takımı grubu ikinci tamamladı A Milli Erkek Basketbol Takımı grubu ikinci tamamladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya'ya 72-69 yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya'ya 72-69 yenildi - Son Dakika
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