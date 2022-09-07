Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin , Furkan Korkmaz , Cedi Osman , Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 38-34 geride tamamladı. A Milli Takımda Cedi Osman 20, Furkan Korkmaz 16 ve Alperen Şengün 14 sayıyla katkı verdi. İspanya'da ise Willy Hernangomez 15 sayıyla oynadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı , 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya 'ya 72-69'luk skorla mağlup oldu. Bu sonuçla milliler, 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya'ya 72-69 yenildi - Son Dakika

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