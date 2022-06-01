A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalara başladı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Büyük Britanya maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanan ay-yıldızlılar, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Hakan Demir yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Millilerin antrenmanında ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu bitiren oyuncular katıldı.

A Milli Takım, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Büyük Britanya ve Yunanistan ile B Grubu'nda yer alıyor. FIBA, daha önce almış olduğu karar doğrultusunda grupta bulunan Belarus'u organizasyonlardan ihraç etmişti.

Aday kadro

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Davis Larkin, Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Egemen Güven (Anadolu Efes), Kartal Özmızrak, Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı, Egehan Arna (Beşiktaş Icrypex), Doğuz Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Tofaş), Berk Demir (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Sertaç Şanlı (Barcelona), Alperen Şengün (Houston Rockets), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers).