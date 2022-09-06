Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Belçika'yı mağlup etti - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Belçika'yı mağlup etti

06.09.2022 16:36
Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Belçika'yı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 4'üncü maçında Belçika'yı 78-63'lük skorla yenerek 3'üncü galibiyetini aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 4'üncü maçında Belçika'yı 78-63'lük skorla yenerek 3'üncü galibiyetini aldı. Türkiye'de Alperen Şengün 24, Furkan Korkmaz 16 ve Ercan Osmani 12 sayıyla mücadele etti.

Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. Ay-yıldızlı ekip, müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 37-30 önde tamamladı.

Milliler, grubundaki son maçında yarın TSİ 14.30'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-63 yenerek, üçüncü galibiyetini elde etti. A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-63 yenerek, üçüncü galibiyetini elde etti. A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-63 yenerek, üçüncü galibiyetini elde etti. A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-63 yenerek, üçüncü galibiyetini elde etti.
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Belçika'yı mağlup etti - Son Dakika

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