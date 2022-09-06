Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu , TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. Ay-yıldızlı ekip, müsabakaya Shane Larkin , Furkan Korkmaz, Cedi Osman , Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 37-30 önde tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı , FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 4'üncü maçında Belçika 'yı 78-63'lük skorla yenerek 3'üncü galibiyetini aldı. Türkiye 'de Alperen Şengün 24, Furkan Korkmaz 16 ve Ercan Osmani 12 sayıyla mücadele etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Belçika'yı mağlup etti - Son Dakika

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