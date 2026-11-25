A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın konuk olacağı İtalya karşısında resmi maçlardaki üçüncü galibiyetini almaya çalışacak.

Türk basketbolunun 90 yılı aşkın milli takım tarihinde İtalya, ay-yıldızlı ekibin mağlup etmekte zorlandığı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Milliler, "Maviler" ile resmi maçlarda 34 kez karşı karşıya geldi. Türkiye, bu müsabakaların 2'sini kazanırken 32'sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, İtalya karşısındaki 2 resmi galibiyetini de 58 yıl arayla Avrupa şampiyonalarında elde etti.

İtalya'ya karşı ilk galibiyet 1957'de

A Milli Basketbol Takımı, İtalya önünde resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1957'de aldı.

Milliler, Bulgaristan'da düzenlenen 1957 Avrupa Şampiyonası'ndaki klasman maçında İtalya'yı 57-50 mağlup etti.

İkinci galibiyet 58 yıl sonra geldi

İtalya'ya resmi maçlarda ilk kez 1957'de üstünlük kuran Türkiye, ikinci galibiyet için 58 yıl bekledi.

Bu süreçte "Maviler"i resmi maçlarda hiç mağlup edemeyen milliler, galibiyet özlemine 2015 Avrupa Şampiyonası'ndan son verdi.

Ay-yıldızlı ekip, 2015 Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk mücadelesini 89-87 kazanarak İtalya'yı yarım asrı aşkın zaman sonra yenmeyi başardı.

77 yıllık rekabette 62. randevu

A Milli Basketbol Takımı, İtalya ile 77 yıllık rekabette 62. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, "Maviler" ile resmi ve özel 61 müsabasakada 9 galibiyet, 52 yenilgi yaşadı.

İtalya ile tarihinde ilk kez 1949 yılında Napoli'de Mairano Kupası'nda karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibine 49-29 mağlup oldu.