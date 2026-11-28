A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda maçında 9. galibiyet için parkeye çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın saat 19.00'da İzlanda'yı konuk edecek. 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen milliler, İtalya'ya 86-72 yenildiği son maçın ardından İzlanda önünde 9. galibiyetini almayı hedefliyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki 4. maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT 1 ve S Sport'tan canlı yayımlanacak.
Elemelerde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen milliler, ilk yenilgisini son maçında İtalya karşısında yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, İtalya'ya deplasmanda 86-72 mağlup oldu.
J Grubu'nun zirvesinde yer alan Türkiye, taraftarı önünde İzlanda'ya üstünlük kurarak ikinci turda 3, toplamda 9. galibiyetini almaya çalışacak.
A Milli Takım'da aday kadroda yer almasına rağmen İtalya karşısında forma giyemeyen Ercan Osmani, İzlanda maçında görev yapabilecek.
Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı 9 karşılaşmanın 4'ünü kazanan ve 5'ini kaybeden İzlanda, 6 takımın mücadele ettiği J Grubu'nda 5. sırada bulunuyor.
İzlanda ile 9. randevu
A Milli Basketbol Takımı, İzlanda ile 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında yapılan 8 maçın 6'sını Türkiye, 2'sini İzlanda kazandı.
Milliler, elemelerde İzlanda ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 110-73 kazandı.
Aday kadro
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Yiğit Onan (Aliağa Petkimspor), Ercan Osmani, Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen (Beşiktaş), Egehan Arna (Esenler Erokspor), Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin), Şehmus Hazer (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Arslan (Trabzonspor), Doğuş Özdemiroğlu (Türk Telekom), Ömer Kutluay (Real Madrid), Rüzgar Öpçün.
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