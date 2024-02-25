A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda\'yı son saniye basketiyle yendi

Spor

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Geert Jacobs (Belçika), Petar Pesic (Sırbistan)

Türkiye: Şehmus Hazer 8, Kenan Sipahi 7, Tarık Biberoviç 11, Yiğitcan Saybir 3, Sertaç Şanlı 20, Melih Mahmutoğlu 7, Sadık Emir Kabaca 2, Berk Uğurlu, Ercan Osmani 14, Okben Ulubay 2, Erten Gazi 2, Furkan Haltalı

İzlanda: Fridriksson 14, Gudmundsson 8, Hermannsson 15, Palsson 11, Hlinason 12, Gunnarsson 3, Steinarsson 12, Styrmir Thrastarson, Henningsson

1. Periyot: 16-16

Devre: 35-30

3. Periyot: 54-47

5 Faulle çıkan: 34.56 Hermannsson (İzlanda)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı Tarık Biberoviç'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.

Taraftarının büyük desteğiyle maça tempolu başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk 2 dakikayı Şehmus'un elinden gelen basketlerle 4-0 önde kapattı. Maçın 5. dakikasını 7-5 üstün geçen "12 Dev Adam" Hermannsson'un basketlerine engel olamayınca 6. dakikada 9-7 geri düştü. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin ilk çeyreği 16-16 eşitlikle sona erdi.

Türkiye, ikinci periyota pota altında Okben ve Ercan'ın elinden bulduğu basketlerle girdi. Ribauntlarda sorun yaşayan milliler, Fridriksson'un yönlendirdiği rakibini durdurmakta zorlandı. Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan A Milli Takım, 16. dakikada 6 sayılık fark (30-24) yakaladı. İzlanda, pota altında Hlinason'un kaydettiği basketlerle maça tutunsa da Türkiye devre arasına 35-30 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi giren Türkiye, Melih, Tarık, Sertaç ve Ercan ile skor üretti. Sertaç ile pota altında üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, hem savunma hem de hücum ribauntlarını aldı. Üç sayı çizgisi gerisinden isabet yüzdesini artıran milliler, 25. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 50-39. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlanırken ay-yıldızlı ekip son çeyreğe 54-47 önde gitti.

Son periyodun başında hücumdaki tutuk görüntüsü süren milliler, İzlanda'nın 33. dakikada farkı 3 sayıya (56-53) indirmesini engelleyemedi. Ercan Osmani ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle üstünlüğünü koruyan Türkiye, 35. dakikayı 63-56 önde geçti. İzlanda, en skorer oyuncusu Hermannsson, bitime 5 dakika kala 5 faulle oyun dışında kaldı. Buna rağmen etkili bir performans sergileyen konuk takım, bitime 1 dakika 3 saniye kala farkı 1 sayıya (71-70) indirdi. İzlanda, bitime 3 saniye kala Gudmundsson'un basketiyle 75-74 öne geçti. Son hücumu kullanan millilerde Tarık Biberoviç, son saniyede çıkardığı şutta isabet buldu. A Milli Takım, parkeden 76-75 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla "12 Dev Adam" gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. İzlanda ise ilk yenilgisini yaşadı.

A Milli Takım'da Sertaç Şanlı, 20 sayı ve 12 ribauntla maçın en skoreri oldu. Ercan Osmani 14, Tarık Biberoviç ise 11 sayıyla galibiyette rol aldı.