A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya geldi - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya geldi

08.09.2022 18:10
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya geldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği 2022 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu etabı için Almanya'ya geldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği 2022 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu etabı için Almanya'ya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, son 16 turu mücadelesinde 10 Eylül Cumartesi günü Fransa ile karşı karşıya gelecek ve çeyrek final biletini almaya çalışacak.

FIBA tarafından hazırlanan özel uçakla gelen ay-yıldızlı kafileyi, Berlin Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök karşıladı.

Milli kafile, buradan karayoluyla Berlin şehir merkezinde konaklayacağı otele hareket etti.

Türkiye, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan A Grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 10 Eylül Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 13.00'da başlayacak.

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Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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