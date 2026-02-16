A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu

16.02.2026 18:57
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Sırbistan'la oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Türk vatandaşlığına geçen Malachi Emmanuel Flynn, kadroya ilk kez davet edildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Şubat Cuma günü TSİ 21.00'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

12 DEV ADAM'IN SIRBİSTAN MAÇLARI KADROSU BELLİ OLDU

Milliler, 2 Mart Pazartesi günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan'ı konuk edecek. Bu müsabakalar öncesi aday kadro da Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından açıklandı.

FLYNN İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Ergin Ataman yönetimindeki kadroya, Türk vatandaşlığına geçen Malachi Emmanuel Flynn ilk kez davet edildi.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (A. Efes), Furkan Haltalı, Malachi Emmanuel Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş), Onuralp Bitim, James Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray), Yiğit Onan (Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

Sizin düşünceleriniz neler ?

