Milli takım, A Grubu'nda Karadağ , Gürcistan , İspanya , Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek. A Grubu maçlarına Gürcistan'ın başkenti Tiflis ev sahipliği yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadroda yer alan milli oyuncular şöyle:

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrosu belli oldu - Son Dakika

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