A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı açıklandı - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı açıklandı

05.07.2022 10:47
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu I Grubu'nda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu I Grubu'nda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesi sonucunda Türkiye ile birlikte Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubu'nda oynanan karşılaşmalar sonucunda ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubu'nda yer aldı.

İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.Millilerin oynayacağı müsabakaların programı şu şekilde: 25 Ağustos 2022Letonya – Türkiye

28 Ağustos 2022Türkiye – Sırbistan

10 Kasım 2022Türkiye – Belçika

13 Kasım 2022Sırbistan – Türkiye

24 Şubat 2023Türkiye – Letonya

27 Şubat 2023

Belçika – Türkiye


- İstanbul
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Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan, Belçika, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci turdaki maç programı açıklandı - Son Dakika
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