Türkiye İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Hollanda'yı yendi - Son Dakika
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Türkiye İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Hollanda'yı yendi

Türkiye İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları\'nda Hollanda\'yı yendi

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, Hollanda'yı 7-3 mağlup etti. A Grubu'ndaki ilk galibiyetini elde eden takım, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazandı. A Milli Kadın Futsal Takımı ise Polonya'ya 6-2 yenildi.

05.03.2024 01:07
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) A Milli Erkek Futsal Takımı, grubundaki ikinci maçında Hollanda'yı 7-3 yendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 7-3 kazanan ay-yıldızlı takım, yer aldığı A Grubu'nda ilk galibiyetini elde etti.

A Milli Kadın Futsal Takımı ise A Grubu'ndaki üçüncü maçında Aziziye Spor Salonu'nda Polonya ile karşılaştı. Milli takım, rakibine 6-2 mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Hollanda'yı yendi - Son Dakika

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