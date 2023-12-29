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A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara'da kamp yapacak - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara'da kamp yapacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda 4-18 Ocak tarihlerinde iki etaptan oluşan hazırlık kampı gerçekleştirecek. Milli takım 4-11 ve 11-18 Ocak tarihlerinde iki ayrı kadro halinde kamp yapacak. Kadrolar açıklandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara\'da kamp yapacak
29.12.2023 - 12:55,
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kamp yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Hentbol Takımı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda 4-18 Ocak tarihlerinde iki etaptan oluşan hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Milli takım 4-11 ve 11-18 Ocak tarihlerinde iki ayrı kadro halinde kamp yapacak.

A Milli Erkek Takımı'nın 4-11 Ocak kamp kadrosu şöyle:

Ata Yetkinoğlu, Coşkun Göktepe, Mehmet Emre, Oğulcan Güney, Yaşar Erdem Ateş, Ali Emre Babacan, Doruk Pehlivan, Yakup Yaşar Simsar, Atakan Şirin, Eray Karakoç, Gökay Bilim, Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Görkem Biçer, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, Çağlayan Öztürk, Koray Ayar, Tolga Durmaz.

Milli takımın 11-18 Ocak kamp kadrosu ise şöyle:

Ahmet Furkan Civan, Burak Turan, Taner Günay, Enis Harun Hacıoğlu, Samet Kanberoğlu, Genco İlanç, Halil İbrahim Öztürk, Mücahit Özalp, Onur Ersin, Ozan Erdoğan, Ramazan Mutlu, Eyüp Arda Yıldız, Ömür Pehlivan, Alperen Arabacı, Barış Buğday, Çetin Çelik, İlkan Keleşoğlu, Mehmet Demirezen.

Kaynak: AA
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