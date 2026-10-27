A Milli Erkek Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi İran'la iki maç yapacak - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi İran'la iki maç yapacak

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, ocak ayında ilk kez katılacağı Dünya Şampiyonası ve 2028 Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıkları kapsamında 26-31 Ekim'de Ankara'da kamp yapacak. Milliler, kampta İran ile 30 ve 31 Ekim'de iki hazırlık maçı oynayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, ocak ayında ilk kez katılacağı Dünya Şampiyonası ile 2028 Avrupa Şampiyonası elemelerinin hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 26-31 Ekim tarihlerinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda kamp yapacak.

Milliler, kamp programı kapsamında İran ile iki hazırlık maçı oynayacak. Türkiye, 30 Ekim Cuma günü saat 15.00'te, 31 Ekim Cumartesi günü ise saat 13.00'te İran ile karşılaşacak.

A Milli Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası elemelerinde kasım ayında deplasmanda Avusturya, İstanbul'da ise Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıDünya ŞampiyonasıAnkaraİranSporSon Dakika

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