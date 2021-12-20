A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'daki turnuva için kampa girdi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlık kapsamında Romanya'da katılacağı özel turnuva için kampa girdi.

A Milli Takım, 28-29 Aralık'ta Romanya'da gerçekleştirilecek 2021 Uluslararası Özel Karpatlar Turnuvası öncesinde Türkiye Hentbol Federasyonunun Ankara'da bulunan merkezinde kampa başladı.

Kampla ilgili AA muhabirine konuşan başantrenör Okan Halay, göreve geldikten sonraki ilk kamplarına başladıklarını belirterek, "26 kişilik oyuncu grubumuzla 20-25 Aralık arasında kampımızı yapağız. Kampın sonunda 16 kişilik bir kafileyle Romanya'ya Karpatlar Hazırlık Turnuvası'na gideceğiz. Bu hazırlık turnuvasından sonra da 5 Ocak'tan itibaren grubumuzdaki eleme maçları için tekrar kamp sürecini devam ettireceğiz." diye konuştu.

Halay, rakiplerini ekip arkadaşlarıyla çok ciddi analiz ettiklerini, Romanya'daki turnuvada da ocak ayındaki 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde de bütün maçları kazanmak istediklerini belirtti.

Her maçı önemli gördüklerini aktaran Halay, "Zor maçlara çıkacağız, ancak her karşılaşmamızı kazanmak için oynayacağız." ifadesini kullandı.