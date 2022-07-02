A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan'ı mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 28-26 mağlup etti.
Oran'daki 24 February Arzew Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı Yunanistan 14-11 önde kapatırken, ikinci devrede skor üstünlüğü yakalayan Milliler, maçı 28-26 kazandı. Milli oyuncu Atakan Şirin attığı 7 golle maçın en skorer ismi oldu.Grup maçlarını 4'üncü sırada tamamlayan Milliler, klasman sıralaması 7'ncilik maçında A Grubu 4'üncüsü İtalya ile karşılaşacak. Oran'daki 24 February Arzew Spor Salonu'nda 4 Temmuz Pazartesi oynanacak karşılaşmanın başlama saati 14.30 olacak.
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