A Milli Erkek Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda Yunanistan ile karşılaştı. Oran'daki 24 February Arzew Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarıyı Yunanistan 14-11 önde kapatırken ikinci devrede skor üstünlüğü yakalayan milliler maçı 28-26 kazandı. Atakan Şirin attığı yedi golle maçın en skorer ismi oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan'ı yendi - Son Dakika

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