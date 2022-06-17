A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan Çekya - Ukrayna maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hırvatistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde sahaya çıkacak - Son Dakika

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