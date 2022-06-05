CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0 - Son Dakika
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CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0

05.06.2022 17:28
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Saadettin Deneri (Türkiye), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Türkiye: Volkan Döne, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija ( Yasin Aydın, Baturalp Burak Güngör, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzıja, Faik Samed Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)

Portekiz: Sinfronio, Marques, Casas, da Silva, Marco Evan Ferreira, Lourenco Martins (Pereira, Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Cunha, Tavares, Tiago Militao Carvalho Ribeiro Pereira, Rafael Santos)

Setler: 25-22, 25-15, 25-18

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)

(Ozan Köse/İHA)

CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0

YORUMLAR
500
FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0 FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0 FIVB Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Bulgaristan: 0 FIVB Milletler Ligi: Sırbistan: 3 Bulgaristan: 0
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0 - Son Dakika
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