CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Saadettin Deneri (Türkiye), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)
Türkiye: Volkan Döne, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija ( Yasin Aydın, Baturalp Burak Güngör, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzıja, Faik Samed Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)
Portekiz: Sinfronio, Marques, Casas, da Silva, Marco Evan Ferreira, Lourenco Martins (Pereira, Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Cunha, Tavares, Tiago Militao Carvalho Ribeiro Pereira, Rafael Santos)
Setler: 25-22, 25-15, 25-18
Süre: 79 dakika (28, 27, 24)
(Ozan Köse/İHA)
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