A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı hazırlık maçında 4-0 yendi - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı hazırlık maçında 4-0 yendi

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da Danimarka ile oynadığı ilk özel maçta 4-0 galip geldi. Milliler, 4 Eylül Cuma günü aynı rakiple bir hazırlık maçı daha oynayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesi Danimarka ile oynadığı ilk hazırlık maçında galip geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Ankarai TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Danimarka ile karşılaştı.

Türkiye, karşılaşmaya Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Mirza Lagumdzija, Marko Matic, Adis Lagumdzija, Berkay Bayraktar ile başlarken Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Abdulsamet Yalçın, Yunus Emre Tayaz ve Hilmi Şahin ise oyuna kenardan girdi.

Milliler, Danimarka'yı 25-23, 25-16, 25-18, 25-20 set sonuçlarıyla 4-0 mağlup etti.

A Milli Takım, 4 Eylül Cuma günü Danimarka ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

Kaynak: AA

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