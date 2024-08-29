A Milli Erkek Voleybol Takımı Macaristan\'ı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Olivier Guillet (Fransa)
Türkiye: Efe Bayram, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Bedirhan, Adis, Volkan (L)
Macaristan: Keen, Horvath, Ambrus, Bibok, Kecskemeti, Boldizsar, Takacs (L), Kiss (L) (Szabo)
Setler: 25-11, 25-10, 25-17
Süre: 66 dakika - İSTANBUL
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