A Milli Erkek Voleybol Takımı Macaristan'ı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı Macaristan'ı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı Macaristan\'ı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Maç TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynandı ve 66 dakika sürdü.

29.08.2024 23:32
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Olivier Guillet (Fransa)

Türkiye: Efe Bayram, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Bedirhan, Adis, Volkan (L)

Macaristan: Keen, Horvath, Ambrus, Bibok, Kecskemeti, Boldizsar, Takacs (L), Kiss (L) (Szabo)

Setler: 25-11, 25-10, 25-17

Süre: 66 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı Macaristan'ı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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