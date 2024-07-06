A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'ya yenilerek turnuvaya veda etti - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'ya yenilerek turnuvaya veda etti

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Milliler, ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği gollerle sahadan mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

06.07.2024 23:58
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynadı. Milliler ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Şampiyonada F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar 6 puanla ikinci olarak adını bir üst tura yazdırmıştı. A Milliler son 16 turunda da Avusturya'yı 2-1'lik skorla elemişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Avusturya, Hollanda, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'ya yenilerek turnuvaya veda etti - Son Dakika

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