A Milli Futbol Takımı Avustralya'ya Yenildi - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Avustralya'ya Yenildi

14.06.2026 09:16
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2026 Dünya Kupası'ndaki açılış maçında Türkiye, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.

Vancouver kentindeki BC Place'te oynanan ve ilk yarısı da Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçta Avustralya'nın gollerini 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe attı.

Grupta ilk maçlar sonucunda ABD ve Avustralya 3'er puanı hanesine yazdırırken, Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı.

Kenan Yıldız ikinci yarıda oyunda

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı.

Montella, 46. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kenan Yıldız'ı sahaya sürdü.

Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu, maçı Infantino ile birlikte izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maçı FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte takip etti.

Bakan Bak, Başkan Hacıosmanoğlu ve Infantino karşılaşmayı büyük bir dikkatle izledi.

İki kez su molası verildi

Karşılaşmanın 22. dakikasında mücadeledeki ilk su molası verildi. Mola sırasında stadyumda şarkılar çalarken, teknik direktörler oyuncularına yeni direktiflerini verdi.

Maçtaki ikinci su molası ise 68. dakikada verildi.

BC Place'teki karşılaşmayı 52 bin 497 kişinin izlediği açıklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Avustralya'ya Yenildi - Son Dakika

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