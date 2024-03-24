A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü Avusturya ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki BVSC-Zuglo kulübünün tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de takip etti.

Milliler, yarın TSİ 13.30'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket edecek.