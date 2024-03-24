A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü Avusturya ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki BVSC-Zuglo kulübünün tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Taktik organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmanı Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de takip etti.
Milliler, yarın TSİ 13.30'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket edecek.
Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Takım, Budapeşte'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktiksel çalışmalar ve dar alanda çift kale maç yapıldı. A Milli Takım, yarın basına açık olarak yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Türk sporcular, 18'inci CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın İtalya'da düzenlenen ikinci ayağında 3 altın, 7 madalya elde etti. Bakırköy Ataspor Kulübü ve İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'nün yüzücüleri, Lignano Sabbiadoro kasabasında gerçekleştirilen mücadelede yer aldı. Türk sporcuların elde ettiği derecelerle takım sıralamaları da belirlendi.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, lider Tire 2021 FK'yı sahasında konuk etti. Maç golsüz beraberlikle sonuçlandı ve Tire 2021 FK liderliği Çeşme Belediyespor'a kaptırdı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Anadolu Üniversitesi, Aksaray Belediyespor'u 38-29 mağlup etti. Konyaaltı Belediyespor ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 32-29 yendi. Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 29-26 mağlup etti. Ligin 20. haftası, yarın yapılacak Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif maçıyla tamamlanacak.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı ilk drift pistinin açılışı kapsamında 'Battle Drift Festivali' düzenlendi. Pistin açılışı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün katılımıyla gerçekleşti. Profesyonel drift pilotları pistte gösteri yaparak izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Pist sahibi, Türkiye'de drift üzerine pistlerin olmadığını ve bu sebeple Gebze bölgesine etkinliklerin yapılabilmesi için pist inşa ettiklerini belirtti. Etkinliğe 15 pilot katıldı ve açılış kapsamında düzenlenen 'Battle Drift Festivali'nde ilk dört sırayı Ömer Mert Örs, Bora Bağ, İlkerhan Aydoğuş ve Özge Kılcı aldı.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Çeşme Belediyespor, Yunus Emre Belediyespor'u 1-0 yenerek liderliği geri kazandı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet arasında meydana gelen trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen mobilet sürücüsü kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki bir cip, Suriye uyruklu İ.M'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Karabük İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu. Maçta golü Ahmet Sun attı.
Sizin düşünceleriniz neler ?