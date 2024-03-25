A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı için hazır

Okul Sporları Yıldızlar Futbol Grup Müsabakaları Edirne'de Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Futbol Grup Müsabakaları, Edirne Saraçhane Futbol Stadyumu'nda başladı. Açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır, tüm takımlara başarı diledi ve sporun yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Müsabakalarda yıldız erkeklerde 9 ilden 11 takım, yıldız kızlarda ise 4 ilden 6 takım gruplarını lider tamamlamak için mücadele edecek. Grup maçları, 27 Mart Çarşamba günü sona erecek.